Folle 3-3 con il Genoa, La Nuova Sardegna in apertura: "Cagliari papera fatale"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Nuova Sardegna. Focus in particolare sulla una delle partite di ieri che hanno aperto la 12^ giornata di Serie A, alla quale è stato dedicato il titolo riportato qui di seguito: "Cagliari papera fatale".
In occasione dello scontro diretto con il Genoa, la formazione di Pisacane ha chiuso con un 3-3 poco adatto ai deboli di cuore. Per una volta, Caprile è stato decisivo in negativo: una sua incertezza ha impedito di conquistare i 3 punti.
