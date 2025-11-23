Il Bologna vince 3-0 a Udine, Corriere di Bologna: "Rossoblù, tre gol per la vetta"
Grande vittoria del Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano ha superato nettamente l'Udinese per 3-0 e ha agganciato Roma e Inter al secondo posto in classifica, un punto dietro il Napoli capolista. Un risultato straordinario che l'edizione odierna del Corriere di Bologna celebra così in prima pagina: "Rossoblù, tre gol per la vetta".
