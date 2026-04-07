A -1 dal quarto posto. Tuttosport in prima pagina sulla Juventus: "Balzo Champions"

"Juve, balzo Champions". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla vittoria conquistata dalla Juventus nel trentunesimo turno di campionato. I bianconeri infatti sono riusciti a mettere ko il Genoa, punito nei primi diciassette minuti dalle reti di Bremer e McKennie. Nella ripresa il Grifone ha anche fallito un rigore, parato da Di Gregorio a Martin. La Juve così si è rilanciata in zona Champions, volando a quota 57 e a un solo punto di distanza dal Comoo, ancora quarto ma frenato dallo 0-0 ottenuto in casa dell'Udinese.

NAPOLI - In prima pagina spazio dedicato anche al Napoli, che tiene ancora vivo l'obiettivo Scudetto. Gli azzurri hanno vinto lo scontro diretto contro il Milan, punito da un gol di Politano e scavalcato proprio dai campani, tornati al secondo posto. Il Napoli è volato a quota 65, portandosi a +2 sui rossoneri e a -7 dalla capolista Inter, che nelle ultime sette giornate dovrà guardarsi da nuovi assalti dei campioni d'Italia, che non mollano la presa per il tricolore.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, alle prese con un gran momento di forma. Il Toro nell'ultimo turno è passato in casa del Pisa, punito dalla rete di Adams che ha regalato la terza vittoria stagionale al tecnico Roberto D'Aversa. L'allenatore adesso ha la miglior media punti dell'era Cairo, che vorrà incrementare anche nella prossima sfida casalinga prevista sabato contro il Verona.