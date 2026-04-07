Soltanto un pareggio. La Provincia in apertura: "A Udine un brutto Como fa 0-0"
L'edizione comasca del quotidiano La Provincia in prima pagina si concentra chiaramente sul calcio e sul pareggio ottenuto dai lariani in casa dell'Udinese. Una Pasquetta non proprio entusiasmante per il Como, frenato dai bianconeri nel lunch match. La formazione di Cesc Fabregas è stata inchiodata sullo 0-0 dai friulani, offrendo una prestazione differente rispetto a quelle che hanno lanciato i lombardi in piena zona Champions grazie a cinque vittorie di fila. Una gara senza guizzi, a tratti anche brutta, che ha comunque permesso al Como di tenere il quarto posto in classifica.
I lariani infatti si sono portati a quota 58 in classifica, ma avvertono molto di più la pressione delle inseguitrici. Prima su tutte la Juventus, che grazie alla vittoria interna ottenuta ai danni del Genoa ha accorciato portandosi a -1 rispetto al Como. A sette giornate dalla fine, Fabregas dovrà tenere alta la concentrazione dei suoi con il chiaro intento di raggiungere un obiettivo storico come la qualificazione alla competezione per club più importante d'Europa.
Per farlo dovrà chiaramente tornare alla vittoria reggendo da eventuali assalti della Juve o anche della Roma, a -4 dopo il ko subito contro l'Inter. Il Como riprenderà il proprio percorso in campionato contro i nerazzurri, sempre al comando della classifica e +7 dal Napoli. Appuntamento al Sinigaglia, dove i lariani domenica prossima ospiteranno l'Inter nel posticipo serale. Una gara fondamentale, tanto per le logiche Scudetto quanto per il sogno Champions del Como.