Conte sorride, La Repubblica: "Il Napoli batte il Milan e resta a -7 dall'Inter"

Tra i temi toccati in prima pagina da La Repubblica c'è anche quello calcistico, con il seguente titolo in taglio alto: "Il Napoli batte il Milan e resta a -7 dall'Inter". Partenopei vittoriosi per 1-0, grazie alla rete realizzata nel finale da Politano. Ora il secondo posto è della squadra di Conte, che tiene vive anche delle flebili speranze scudetto.

Sula questione tricolore, Conte la vede così: "Se mi chiedi di chi c’è davanti, c’è l’Inter che è meritatamente in testa. Difficilmente perderà altri punti, vista la media: noi non dobbiamo sbagliare niente e dobbiamo pensare a fare più punti possibile. Dobbiamo qualificarci in Champions per il prestigio e per i soldi che porta. Oggi c’era tanta energia, il pubblico ha capito le difficoltà: ce lo ha dimostrato più di una volta. Dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che mancano 7 partite e che dobbiamo dare il massimo".