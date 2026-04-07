Scudetto più vicino. Il QS in prima pagina sui nerazzurri: "L'Inter scappa con Lautaro"

"L'Inter scappa con Lautaro". Titola così in prima pagina il QS, che si sofferma sulla vittoria ottenuta dall'Inter contro la Roma nel giorno di Pasqua. I nerazzurri si sono imposti con un netto 5-2 sui capitolini, puniti dalla doppietta di Lautaro Martinez e dalle reti di Calhanoglu, Thuram e Barella. Servono a poco le marcature siglate da Mancini e Pellegrini, che non hanno fermato la corsa dell'Inter, ora a quota 72 e +7 dal Napoli a sette giornate dalla fine del campionato.

NAPOLI - In primo piano anche la vittoria ottenuta dagli azzurri, volati a quota 65 grazie all'1-0 conquistato ai danni del Milan. La rete di Politano ha permesso al Napoli di riprendersi il secondo posto a scapito del Diavolo, a -2 dai campani dopo il sorpasso. Quinta vittoria consecutiva per la formazione di Antonio Conte, che non nasconde l'ambizione di voler difendere lo Scudetto e lottare fino alla fine contro l'Inter.

JUVENUTS - In prima pagina anche la Juventus, riavvicinatasi alla zona Champions League. I bianconeri hanno conquistato tre punti fondamentali nell'ultimo turno di campionato, battendo 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium. Le reti di Bremer e McKennie hanno consentito alla Juve di portarsi a quota 57, a un solo punto di distanza dal quarto posto occupato dal Como, bloccato dallo 0-0 ottenuto a Udine.