Un guizzo di Politano, Napoli secondo a +2 dal Milan. Il Mattino in apertura: "Il sorpasso"

"Il sorpasso". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sulla vittoria conquistata dal Napoli nel big match della 31esima giornata di Serie A. Gli azzurri hanno battuto il Milan al Maradona, sfruttando una rete pesantissima siglata da Politano nel secondo tempo. Gli azzurri così hanno svacalcato proprio il Diavolo in classifica, portandosi a quota 65 e +2 rispetto ai rossoneri. Un successo che scuote le alte gerarchie del campionato e che permette ai partenopei di tenere ancora vivo il sogno Scudetto.

L'Inter infatti è sempre in testa con sette punti di vantaggio sui campioni d'Italia che, come ammesso dal tecnico Antonio Conte, punteranno alla conquista del tricolore fino alla fine. Il Napoli del resto vive un periodo di forma straordinario, testimoniato dalle cinque vittorie consecutive in campionato: prima del Milan, gli azzurri hanno sconfitto Torino e Lecce al Maradona passando anche in casa di Cagliari e Verona.

I partenopei chiaramente vorranno proseguire nel solco della continuità, a cominciare dal prossimo impegno di campionato. Il Napoli tornerà in campo domenica 12 aprile, sfidando il Parma al Tardini alle 15. Una sfida da non steccare per la formazione di Antonio Conte, pronta a guardarsi da un controsorpasso del Milan ma soprattutto vogliosa di restare al passo dell'Inter, che nel prossimo turno sarà ospite del Como al Sinigaglia.