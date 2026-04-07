Dea ok, L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta vince a Lecce e avvicina il sesto posto"

"L'Atalanta vince a Lecce e avvicina il sesto posto": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo. Giornata perfetta per i nerazzurri, capaci di schiantare i giallorossi in trasferta con il punteggio di 0-3. Sblocca Scalvini nel primo tempo, completano Krstovic e Raspadori nel secondo.

Palladino al termine del match: "La partita è stata preparata dal Lecce per attaccarci la profondità, Di Francesco ha messo giocatori veloci con determinate caratteristiche. Siamo stati bravi a difendere nei primi 15 minuti, poi è venuta fuori la nostra qualità. Abbiamo visto che il Lecce aveva la linea alta e abbiamo attaccato la profondità, i gol poi sono arrivati. Ottima partita, sono contento per i ragazzi, non era facile ricompattarci dopo gli impegni con le nazionali".