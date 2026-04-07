Partenza choc e rigore sbagliato. Il Secolo XIX in prima pagina: "Il Genoa si fa male contro la Juve"

"Il Genoa si fa male contro la Juve". Titola così in prima pagina Il Secolo XIX, che dedica ampio spazio al calcio e in particolar modo al Genoa. Il Grifone ha vissuto una Pasquetta amara, complice la sconfitta rimediata in casa della Juventus. Una partenza davvero complessa per i rossoblu, andati sotto già dopo quattro minuti per il gol di Bremer. La Juve però al 17' ha anche raddoppiato, bucando la porta di Biijlow con McKennie.

Il Genoa nella ripresa ha anche rischiato a più riprese nuove reti, viste le diverse chance sfruttare dai bianconeri: clamorosa quella capitata a David, fermato dal palo della porta ligure. I rossoblu però nel corso del secondo tempo si sono ripresi, mettendo in difficoltà i bianconeri e conquistando anche un calcio di rigore, fallito da Martin che si è visto parare la conclusione da Di Gregorio. Alla fine il risultato è rimasto invariato, con la Juve che ha portato a casa i tre punti.

Secondo passo falso di fila invece per il Genoa, che non perdeva due gare consecutive da oltre due mesi. I rossoblu di conseguenza sono rimasti a quota 33 in classifica, con un vantaggio di sei punti rispetto alla zona retrocessione. A sette giornate dalla fine, il Grifone non può correre più alcun rischio. L'obiettivo sarà di ripartire al meglio già dalla prossima sfida, in programma domenica prossima al Ferraris contro il Sassuolo, atteso nel lunch match delle 12.30.