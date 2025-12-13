A Conte si ferma anche Juan Jesus. Cronache di Napoli scrive: "Maledizione infortuni"
In casa Napoli è giornata di vigilia della sfida di campionato che porterà Antonio Conte e la sua banda al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese, fischio di inizio in programma domani alle ore 15:00.
Gli Azzurri proveranno subito ad archiviare la brutta sconfitta patita mercoledì sera al Da Luz contro il Benfica e vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campionato. Di fronte però si troveranno una squadra che l’anno scorso mise non poco in difficoltà i futuri campioni di Italia, inchiodati sul 1-1 al Maradona nell’ultimo precedente.
Conte, ancora alle prese con l’emergenza infortuni, a cui si aggiunge anche quello di Juan Jesus, non dovrebbe cambiare molto l’undici sceso in campo a Lisbona. Politano potrebbe prendere il posto di Lang nel 3-4-2-1, mentre a centrocampo è ballottaggio tra Elmas e Vergara. Hojlund - e non l’ex Lucca - sarà la punta.
