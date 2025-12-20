Allegri dopo Milan-Napoli insulta Oriali, La Stampa: "Fenomenologia dello sbrocco"
TUTTO mercato WEB
"Fenomenologia dello sbrocco" scrive La Stampa in prima pagina. Allegri dopo Milan-Napoli insulta Oriali. Tensione alle stelle tra le due panchine durante la sfida di Supercoppa Italiana con Max, che ha esagerato pronunciando parole offensive nei confronti del dirigente napoletano.
E non è la prima volta che l'allenatore del Milan si lascia andare. Dai precedenti con i carabinieri e all'Olimpico in finale di Coppa Italia con la Juventus, il quotidiano ripercorre lo 'sbrocco' di Allegri.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile