Il Barcellona cerca un centrale top, Mundo Deportivo: "Bastoni e Gvardiol i preferiti"
"Un centrale top": così apre il Mundo Deportivo in edicola quest'oggi con riferimento alle mosse di calciomercato del Barcellona. Il club catalano va alla ricerca di un nuovo difensore centrale di alto livello e nel mirino ci sarebbe Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, considerato uno dei preferiti insieme a Gvardiol del Manchester City.
L'obiettivo sarebbe quello di aumentare la qualità della rosa con un centrale di spessore già durante il mercato invernale. La situazione di Araujo e il contratto id Christensen in scadenza nel 2026 permettono al Barça di iniziare a pianificare il futuro con un colpo importante in difesa.
