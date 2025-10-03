Allegri torna allo Stadium da avversario, il Corriere dello Sport: "Paura eh?"
In occasione della prima pagina di oggi, il Corriere dello Sport titola così: "Paura eh?". Dopo 12 anni esatti, Allegri torna allo Stadium da avversario. Cacciato dalla Juve, rivalutato dal Milan: il 6 ottobre 2013 guidò i rossoneri a Torino. Si presenta da capolista e con Rabiot: un vero romanzo.
Si parla anche delle italiane in Europa League e Conference, con questo titolo in taglio alto: "Roma da non crederci". Gasp ko con il Lille: tre rigori di fila sbagliati (0-1). Dal dischetto due errori di Dovbyk e uno di Soulé. Orsolini non basta al Bologna: finisce 1-1 con il Friburgo. Piccoli-Ndour, Fiorentina ok in Conference (2-0 al Sigma).
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese