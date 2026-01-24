Atalanta tra Parma e mercato. Corriere di Bergamo: "Maldini al Napoli, la pista è concreta"
"Maldini al Napoli, la pista è concreta. Il Parma per ripartire" scrive oggi il Corriere di Bergamo in prima pagina. Dea tra campo e calciomercato. La formazione di Palladino attesa dalla sfida contro i ducali ma a tenere banco è anche il calciomercato.
Dopo l'arrivo di Giacomo Raspadori, affollamento in attacco. Daniel Maldini in uscita, si parla di un possibile trasferimento al Napoli. Il passaggio dell'ex Milan alla corte di Antonio Conte sembra essere una pista concreta dopo l'addio di Noa Lang, ceduto dagli azzurri al Galatasaray.
