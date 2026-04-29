Pazzo 5-4 tra PSG e Bayern, La Repubblica titola: "Champions show"

Nella prima pagina proposta oggi da La Repubblica si parla della spettacolare semifinale d'andata di Champions League andata in scena ieri sera al Parco dei Principi di Parigi, con la vittoria del PSG sul Bayern Monaco con il folle punteggio di 5-4: "Champions show, finisce 5-4 tra Psg e Bayern", titola il quotidiano generalista in un box a fondo pagina.

"Siamo davvero contenti e penso che meritassimo di vincere, ma poteva starci anche un pareggio e avremmo persino potuto di perdere, perché questa partita è stata incredibile - il commento a caldo di Luis Enrique, tecnico dei parigini, dopo la vittoria dei suoi sui bavaresi di Kompany -. Non ho mai visto una partita con questo ritmo. Bisogna fare i complimenti agli avversari, ai giocatori. Quando si è in vantaggio per 5-2, gli avversari si prendono grandi rischi: sono una squadra di altissimo livello. È stata dura, e lo sarà anche la partita di ritorno. Bisogna godersi il momento e rendersi conto che questa è solo la terza partita che hanno perso in tutta la stagione".