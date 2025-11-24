Battuta anche la Cremonese. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Senza fine"

"Senza fine". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che mette in risalto il nuovo successo ottenuto dalla Roma. I giallorossi infatti sono riusciti a passare anche in casa della Cremonese, sconfitta per 1-3 allo Zini. Una sfida aperta da Soulé nel primo tempo, dove i giallorossi si sono visti annullare anche un gol di Pellegrini per fuorigioco. La Roma però ha dato ancora prova di forza, prendendosi pure il primato in solitaria.

I giallorossi infatti, complice il ko dell'Inter nel derby, sono volati al primo posto con 27 punti, due in più delle inseguitrici Milan e Napoli. Il rosso estratto nei confronti di Gasperini non ha frenato l'entusiasmo della Roma, che nella ripresa ha raddoppiato con Wesley e poi dilagato grazie a Ferguson. Una sfida corretta nel finale dalla Cremonese, a cui è servito poco il gol di Folino siglato in pieno recupero.

La Roma quindi ha raccolto la seconda vittoria consecutiva in campionato, sfruttando anche la spinta dei 5mila tifosi romanisti presenti allo Zini. Un entusiasmo che i giallorossi certamente si porteranno anche nella prossima gara di Serie A. I capitolini infatti sono attesi dal big match dell'Olimpico, dove domenica ci sarà il Napoli di Conte. Uno scontro diretto per la vetta della classifica, che la Roma non vuole lasciare per nessun motivo.