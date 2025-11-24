Rilancio azzurro con i cambi di Conte. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "La svolta"

"La svolta". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra anche sul Napoli. Gli azzurri sono riusciti a rialzarsi dopo due settimane complicate, tornando al successo in campionato. Un 3-1 importante quello rifilato all'Atalanta e che il Napoli ha conquistato anche con i cambi dello stesso Antonio Conte. Un momento di ripartenza per gli azzurri, ora al terzo posto con 25 punti e due sole lunghezze dalla vetta occupata dalla Roma.

Il gruppo si è finalmente rivisito specialmente dopo il duro ko subito contro il Bologna, che aveva creato non pochi malumori. Ora Conte guarda avanti con fiducia, pensando tanto alla Champions League quanto al campionato. Il percorso in Europa del Napoli infatti riprenderà domani, visto che gli azzurri se la vedranno contro il Qarabag al Maradona nella sfida delle ore 21:00.

Un risultato positivo non sarebbe utile soltanto per il rilancio in Champions, dove il Napoli ha ottenuto 4 punti in altrettante partite, ma anche per dare continuità al campionato. La settimana infatti sarà ricca di impegni per i partenopei, che domenica prossima faranno visita alla Roma all'Olimpico. Un sfida che potrebbe anche valere il primato per gli uomini di Conte, che punteranno a un nuovo risultato positivo in questo scontro diretto.