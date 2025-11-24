Pulisic segna, Maignan para un rigore. QS in prima: "Derby ad Allegri, Milan in orbita"
TUTTO mercato WEB
"Pulisic segna, Maignan para un rigore. Derby ad Allegri, Milan in orbita" scrive il QS in prima pagina quest'oggi. Apertura dedicata al successo dell'Italia del tennis in Coppa Davis ma spazio anche al calcio con l'1-0 del Milan contro l'Inter a San Siro. Match deciso dal gol di Pulisic nella ripresa e da un calcio di rigore parato da Maignan all'ex Calhanoglu.
La nuova capolista - "C'è troppa Roma: per la Cremonese tre ko consecutivi", scrive il quotidiano. Soulé e Ferguson trascinano la nuova capolista in solitaria, +2 su Milan e Napoli per Gasperini. Oggi pomeriggio il Como di Fabregas cerca punti in casa del Torino.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile