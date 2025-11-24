Il Bologna sogna in grande, Corriere di Bologna in apertura: "Scudetto, perché no?"

"Scudetto, perché no?" scrive il Corriere di Bologna in apertura. La squadra di Vincenzo Italiano è tra le prime 4, a -3 dal primo posto e macina numeri da vera big. Dopo undici risultati utili di fila e la recente vittoria in casa dell'Udinese che ha portato il Bologna anche in vetta per una notte, a Casteldebole non ci si preclude alcun sogno.

A Giovanni Galli il Bologna piace assai, tanto che giovedì sarà al Dall'Ara per la sfida contro il Salisburgo. "È una squadra che sa soffrire, come un po' a Udine nel primo tempo al netto del rigore sbagliato, ma in quei momenti sa cosa fare, sa quando aspettare per poi colpire".

L'ex portiere distribuisce i meriti tra Saputo, "che ha scelto le persone giuste, in particolare chi sceglie i giocatori e l'allenatore", e Italiano, "che ha creato entusiasmo tra tutti".