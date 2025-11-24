Milano è rossonera, Corriere di Milano: "Super Maignan, il Milan vince il derby dei record"
"Super Maignan, il Milan vince il derby" scrive il Corriere di Milano in prima pagina quest'oggi. II derby dei record va al Milan, che centra il quarto successo nelle ultime 6 sfide con l'Inter (quarto ko in campionato per i nerazzurri). Decide nel primo tempo un gol di Pulisic, che gira in porta la difettosa deviazione di Sommer sul diagonale di Alexis Saelemaekers.
Decide in verità anche uno spettacolare Mike Maignan, prodigioso nel primo tempo sulle conclusioni di Thuram (colpo di testa) e Lautaro Martinez (zampata ravvicinata), poi miracoloso sul rigore di Calhanoglu a metà secondo tempo.
Derby da record per Milano e non solo, soprattutto a livello di cassa: 75.562 gli spettatori, incasso complessivo: di 8.649.494 euro, mai successo nel nostro campionato.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.