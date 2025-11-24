Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milano è rossonera, Corriere di Milano: "Super Maignan, il Milan vince il derby dei record"

Milano è rossonera, Corriere di Milano: "Super Maignan, il Milan vince il derby dei record"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:58Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Super Maignan, il Milan vince il derby" scrive il Corriere di Milano in prima pagina quest'oggi. II derby dei record va al Milan, che centra il quarto successo nelle ultime 6 sfide con l'Inter (quarto ko in campionato per i nerazzurri). Decide nel primo tempo un gol di Pulisic, che gira in porta la difettosa deviazione di Sommer sul diagonale di Alexis Saelemaekers.

Decide in verità anche uno spettacolare Mike Maignan, prodigioso nel primo tempo sulle conclusioni di Thuram (colpo di testa) e Lautaro Martinez (zampata ravvicinata), poi miracoloso sul rigore di Calhanoglu a metà secondo tempo.

Derby da record per Milano e non solo, soprattutto a livello di cassa: 75.562 gli spettatori, incasso complessivo: di 8.649.494 euro, mai successo nel nostro campionato.

Articoli correlati
Le differenze tra Allegri e Conte secondo Buffon: "Max lascia più libertà, Antonio... Le differenze tra Allegri e Conte secondo Buffon: "Max lascia più libertà, Antonio codifica"
Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta... Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Altre notizie Rassegna stampa
Milano è rossonera, Corriere di Milano: "Super Maignan, il Milan vince il derby dei... Milano è rossonera, Corriere di Milano: "Super Maignan, il Milan vince il derby dei record"
Impegno in casa granata. La Provincia in prima pagina sul Como: "Ora mata il Toro"... Impegno in casa granata. La Provincia in prima pagina sul Como: "Ora mata il Toro"
Il Bologna sogna in grande, Corriere di Bologna in apertura: "Scudetto, perché no?"... Il Bologna sogna in grande, Corriere di Bologna in apertura: "Scudetto, perché no?"
Tre punti pesanti in casa del Verona. La Gazzetta di Parma in apertura: "Super Pellegrino"... Tre punti pesanti in casa del Verona. La Gazzetta di Parma in apertura: "Super Pellegrino"
Pulisic segna, Maignan para un rigore. QS in prima: "Derby ad Allegri, Milan in orbita"... Pulisic segna, Maignan para un rigore. QS in prima: "Derby ad Allegri, Milan in orbita"
Battuta anche la Cremonese. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Senza... Battuta anche la Cremonese. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Senza fine"
L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"... L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"
Rilancio azzurro con i cambi di Conte. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "La... Rilancio azzurro con i cambi di Conte. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "La svolta"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
4 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
5 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine top news n.1 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.2 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Immagine top news n.3 La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
Immagine top news n.4 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
Immagine top news n.5 L'Inter nel derby convince, ma non vince: Chivu difende Sommer e spiega il cambio di Lautaro
Immagine top news n.6 Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri e Chivu
Immagine top news n.7 Inter-Milan 0-1, le pagelle: è il derby di Maignan, non quello di Calhanoglu. Allegri di corto muso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le differenze tra Allegri e Conte secondo Buffon: "Max lascia più libertà, Antonio codifica"
Immagine news Serie A n.2 Un Lecce spento al rientro dalla sosta. L'attacco è ancora un rebus
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini esulta: "Abbiamo vinto bene e con personalità. E' un bel segnale"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, dolce vigilia di Champions: Conte e il doppio switch, alla lavagna e nella testa
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Folino non fa drammi: "Arriviamo alla gara col Bologna con l'umore giusto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, allarme rientrato per Dorval: già ieri si è allenato regolarmente, tornerà titolare
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Okwonkwo non incide. A gennaio potrebbe salutare il club abruzzese
Immagine news Serie B n.5 Modena, Santoro: "Punto positivo contro il SudTirol. Grazie Rivetti per aver creduto in me"
Immagine news Serie B n.6 Rodriguez dice addio al calcio e ricorda la Samp: "Fu un grande passo, ma non fui all'altezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, 180 minuti per capire il reale valore della rosa. Inglese ancora tra i flop
Immagine news Serie C n.2 Serie C, si chiude la 15ª giornata: scontro diretto Livorno-Torres. Vis Pesaro a Perugia
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Ferrari carica i suoi: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Diana: "Il Vicenza ti fa faticare, è una grande squadra. Ma non siamo inferiori"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati della serata: Cittadella corsaro a Lecco. Pari fra Samb e Pineto
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Capomaggio: "Ottima prestazione, manca solo un po' di cattiveria sotto porta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.2 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.3 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…