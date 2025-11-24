Tre punti pesanti in casa del Verona. La Gazzetta di Parma in apertura: "Super Pellegrino"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola in prima pagina si concentra sul calcio, evidenziando il successo conquistato dal Parma nel tredicesimo turno di campionato. I crociati si sono imposti nell'anticipo delle 12:30, passando con un pesante 1-2 al Bentegodi contro il Verona. Decisiva la doppietta messa a segno da Pellegrino, che ha guidato gli emiliani a una vittoria che mancava da ben sei partite di fila.

L'attaccante è riuscito ad aprire il parziale con un gol nel primo tempo, firmando la doppietta a dieci minuti dal novantesimo e poco dopo il momentaneo pareggio veronese firmato da Giovane. Il Parma di conseguenza ha raccolto il primo successo lontano dal Tardini, il secondo considerando anche gli impegni casalinghi, portandosi a quota 11 in classifica. Un passo in avanti significativo per gli uomini di Cuesta, che prima del colpaccio del Bentegodi avevano racimolato appena due punti in trasferta.

Passo indietro invece per il Verona, ora ultimo con 6 punti insieme alla Fiorentina. Il Parma adesso cercherà ancora continuità, puntando al terzo risultato utile consecutivo già nel prossimo match. I ducali riprenderanno il proprio percorso sabato prossimo, visto che ospiteranno l'Udinese in un match delicatissimo valido per la tredicesima giornata, previsto alle 15:00 al Tardini.