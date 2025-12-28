Bianconeri corsari, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Il rumore della Juve"
TUTTO mercato WEB
"Il rumore della Juve": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Spalletti in zona scudetto: la squadra lotta, rischia e sbanca Pisa, Lucio manda un messaggio a tutti. Vince 2-0 e sale al terzo posto, ma ha giocato due partite in più. Traversa di Moreo e palo di Tramoni: tutto negli ultimi 15 minuti. Autorete di Calabresi e gol di Yildiz (a quota 6).
Spazio anche alle altre big, tra cui il Milan con questo titolo: "Nkunku, ultima chiamata". Rossoneri, alle 12.30 arriva il Verona. Si parla anche dei freschi vincitori della Supercoppa Italiana: "Napoli, quelli di Riyadh". A Cremone (ore 15) comanda Neres.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile