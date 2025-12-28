Hellas a San Siro contro il Milan, L'Arena in taglio alto: "Il Diavolo non si fida"
Trasferta insidiosa oggi all'ora di pranzo per il Verona. L'Hellas di Paolo Zanetti affronterà a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri in un match che potrebbe portare un'iniezione di fiducia importantissima per il prosieguo del campionato qualora dovesse arrivare un risultato positivo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Hellas a San Siro contro il Milan. Il Diavolo non si fida".
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un'arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
