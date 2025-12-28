Tocca agli azzurri, Cronache di Napoli: "I Supercampioni affrontano la Cremonese"
Come di consueto, Cronache di Napoli riserva uno spazio notevole nella prima pagina di oggi alla formazione partenopea. Lo si evince dal seguente titolo: "Il Napoli Supercampione affronta la Cremonese, Buongiorno e Lang per riprendere la marcia". Quella di oggi è l'occasione per riscattare la caduta nell'ultimo turno in trasferta contro l'Udinese.
Non convocati Beukema, Lukaku e Olivera per la sfida di questo pomeriggio alle 15.00. Il Napoli, comunque, ci arriva nel migliore dei modi essendo reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana battendo prima il Milan in semifinale e poi il Bologna nell'ultimo atto.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
