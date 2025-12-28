"Juve, fatica ma poi sfonda. Udinese, pari tra le polemiche", l'apertura de Il Gazzettino

L'edizione odierna de Il Gazzettino ha fatto il punto della situazione sugli anticipi di ieri in Serie A. In serata la Juventus si è imposta per 2-0 sul campo del Pisa e ha guadagnato momentaneamente il secondo posto in classifica. Prima la Lazio ha pareggiato 1-1 non senza polemiche sul campo dell'Udinese. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Juve, che fatica ma poi sfonda. Udinese, un pari tra le polemiche".