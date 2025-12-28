Paz, Ramon e Douvikas, La Provincia di Como in apertura: "TREonfio a Lecce"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Provincia di Como, dove viene dedicato uno spazio alla formazione cittadina. Nello specifico, il titolo è il seguente: "Paz, Ramon e Douvikas: TREonfio del Como a Lecce". Successo netto per la squadra di Fabregas, che si porta al sesto posto in classifica.

Il tecnico, nel post partita, esalta Nico Paz: "Un giocatore importante, è qui per crescere e per fare la differenza con movimenti e creando spazio. Non si vedono molti giocatori così nel calcio moderno, è un trequartista puro. Anche lui deve abituarsi al calcio moderno, il giorno che andrà via da Como potrà trovarsi a giocare in situazioni nelle quali dovrà avere la mente aperta per trovare il suo spazio. Quando sta bene come oggi ti dà tanto".