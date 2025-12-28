Decisivi Sorensen e Corvi, la Gazzetta di Parma: "Vinta la sfida con la Fiorentina"

Questa mattina, domina l'argomento calcistico nella prima pagina odierna della Gazzetta di Parma. E non potrebbe essere altrimenti, visto quanto avvenuto ieri e descritto minuziosamente dal seguente titolo: "Grazie al gol di Sorensen e ai miracoli di Corvi, il Parma vince la sfida salvezza con la Fiorentina". Successo per 1-0, nel primo match del sabato di Serie A.

Cuesta a fine gara: "Ci manca ancora tantissima strada per fare meglio. Questo è solo l'inizio. Speriamo di continuare a migliorare, dobbiamo farlo ogni giorno e spero che ciò ci permetta di essere competitivi. Oggi la squadra è stata solida, ci siamo adattati ai vari momenti della partita. Ci sono stati momenti in cui la partita non è stata come volevamo, quasi come fosse una partita di basket da un'area all'altra. Altri momenti abbiamo dovuto difendere basso. Ma abbiamo avuto momenti di qualità, dove abbiamo attaccato la porta e così è arrivato il gol. Prendo gli aspetti positivi ma dobbiamo migliorare molto per aumentare la frequenza di quei momenti".