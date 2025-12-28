Kalulu e Yildiz stendono il Pisa, Corriere Torino: "La Juventus vince e sale sul 'podio'"
Successo esterno per la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti supera il Pisa per 2-0 e vola momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa delle gare della giornata di oggi. Kalulu e Yildiz sono i mattatori della serata dell'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Torino: "La Juventus vince e sale sul 'podio'".
Editoriale di Luca Calamai

