Kean in permesso salta pure la Roma. Corriere Fiorentino: "A ore la nascita del figlio"
TUTTO mercato WEB
"Kean in permesso salta pure la Roma. A ore la nascita del figlio" scrive il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi. Niente Roma per l'attaccante della Fiorentina. La Fiorentina ha annunciato che il calciatore sarà assente dal 1° al 4 maggio. Un'assenza dovuta alla nascita del figlio, scrive il quotidiano in prima pagina.
Il comunicato: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30".
Articoli correlati
La Fiorentina e la gestione giovani: il caso Kospo. Dalla Youth League al Barça a 0 minuti in Italia
Altre notizie Rassegna stampa
Il tennis sposta Roma-Lazio, La Repubblica Roma: "Gli internazionali anticipano il derby alle 12.30"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni delle coppe europee senza italiane. PSG-Bayern show: ma non è tutto legato ai soldi. Olise è costato "solo" 8 milioni in più di Openda
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
La Fiorentina e la gestione giovani: il caso Kospo. Dalla Youth League al Barça a 0 minuti in Italia
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile