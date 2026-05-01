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Kean in permesso salta pure la Roma. Corriere Fiorentino: "A ore la nascita del figlio"

Kean in permesso salta pure la Roma. Corriere Fiorentino: "A ore la nascita del figlio"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:58Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Kean in permesso salta pure la Roma. A ore la nascita del figlio" scrive il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi. Niente Roma per l'attaccante della Fiorentina. La Fiorentina ha annunciato che il calciatore sarà assente dal 1° al 4 maggio. Un'assenza dovuta alla nascita del figlio, scrive il quotidiano in prima pagina.

Il comunicato: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30".

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