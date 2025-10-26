"Chivu avvisa l'Inter: niente alibi": la prima pagina del Corriere della Sera (Milano)
"L'anticipo al Maradona. L'Inter si ferma contro il Napoli. Chivu avvisa: 'Niente alibi'": così il Corriere della Sera, edizione Milano, descrive in prima pagina il ko dell'Inter contro il Napoli di ieri sera.
Poi si legge, nell'articolo a firma di Mirko Graziano: "Si ferma a Napoli la corsa dell’Inter dopo 7 vittorie consecutive fra Champions League e campionato. I nerazzurri sono stati puniti a ogni minimo errore (centrocampo leggerino e un po’ troppe sbavature nella fase difensiva), mostrando allo stesso tempo una certa incapacità a concretizzate le tante situazioni importanti create in territorio nemico, soprattutto nel primo tempo (due legni)".
Poi ancora: "Sono ora tre le sconfitte in campionato dell’Inter: troppe in otto giornate. Intanto, vanno verificate le condizioni di Mkhitaryan, fuori nel primo tempo per un problema ai flessori".
