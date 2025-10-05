Col Torino finisce 3-3, Il Messaggero in taglio alto: "Cataldi al 103° salva la Lazio"
Finisce in parità una sfida davvero emozionante e con tanti capovolgimenti di fronte. La Lazio porta a casa un punto dal match contro il Torino con un calcio di rigore di Cataldi al 103' che è valso la rete del 3-3. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Cataldi al 103° salva la Lazio. Col Torino è 3-3".
