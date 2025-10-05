Bologna oggi in campo, La Repubblica (ed. Bologna): "Effetto Dall’Ara col Pisa"
Il Bologna è pronto ad ospitare il Pisa. La squadra di Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio casalingo in Europa League contro il Friburgo, affronterà al "Dall'Ara" il Pisa di Alberto Gilardino. Un'occasione, quella di questo pomeriggio, per mettersi alle spalle l'amarezza per la mancata vittoria di giovedì. Questo il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Il Bologna cerca l’effetto Dall’Ara col Pisa".
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l'Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l'esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
