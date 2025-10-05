Alla Fiorentina serve Kean, La Repubblica (ed. Firenze): "I suoi gol per battere la Roma"
TUTTO mercato WEB
La Fiorentina insegue la prima vittoria stagionale. La squadra di Stefano Pioli, invischiata nelle zone basse della graduatoria, scenderà in campo al "Franchi" contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Obiettivo tra punto per il viola che vogliono arrivare alla pausa con una bella iniziazione di fiducia. Questo il titolo dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Alla Fiorentina serve Kean, i suoi gol per battere la Roma".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Serie C
Calcio femminile