Pazzo Toro, La Repubblica (ed. Torino): "Pari con la Lazio tiene a galla Baroni""
Un pareggio amaro per come è arrivato. Il Torino impatta per 3-3 sul campo della Lazio dopo una partita infinita e conclusasi con un calcio di rigore trasformato da Cataldi al minuto numero 103. Mastica amaro Marco Baroni che aveva già pregustato il sapore della vittoria. Questo il titolo dell'edizione torinese de La Repubblica: "Pazzo Toro raggiunto all’ultimo minuto, il pari con la Lazio tiene a galla Baroni".
