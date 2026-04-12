Comincia la volata scudetto, Il Mattino titola così: "Napoli, adesso o mai più"
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"Napoli, adesso o mai più": questo è uno dei titoli che troviamo nella prima pagina di oggi de Il Mattino che, come al solito, dedica uno spazio considerevole alle vicende degli azzurri. Alle ore 15.00, la formazione di Antonio Conte ha in programma la sfida con il Parma: servono i 3 punti per proseguire nel momento positivo.
Il titolo scelto dal quotidiano è molto evocativo. Mancano ormai poche giornate alla fine e l'Inter, diretta concorrente, deve fare i conti con un nuovo infortunio del suo capitano Lautaro Martinez. Battere i ducali vorrebbe dire mettere pressione ai nerazzurri, impegnati in serata contro il Como.
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