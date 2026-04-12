Conte al Tardini per tener vivo il sogno Scudetto Cronache di Napoli: "Ci sono i Fab-4"

Tre punti per blindare il secondo posto e mettere pressione all'Inter. Il Napoli è pronto a scendere in campo questo pomeriggio al Tardini per affrontare il Parma, match valido per la 32^ giornata di Serie A e in programma a partire dalle 15:00.

Antonio Conte ritrova Rasmus Hojlund dopo il virus intestinale che lo aveva tenuto fuori nell'ultima gara contro il Milan. L'unico dubbio di formazione riguarda l'impiego di Anguissa o di Alisson Santos, che implicherebbe un abbassamento di McTominay al fianco di Lobotka. Confermatissimo sulla trequarti De Bruyne.

Intanto ieri sono arrivate le parole di Aurelio De Laurentiis a CBS Sport sul possibile futuro presidente della FIGC: "Un ex calciatore? "No. Non serve un ex giocatore, deve essere qualcuno che possa parlare politicamente con il governo per ottenere qualcosa che non abbiamo mai avuto. Abbiamo bisogno di collaborare, se abbiamo bisogno di risolvere i problemi fiscali, burocratici, ci devi aiutare! Abbiamo bisogno di persone con credibilità, che possano parlare con i ministri e risolvere i problemi".