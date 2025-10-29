Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Anguissa regala 3 punti al Napoli, Il Mattino apre stamattina: "Ci pensa Frank"

Anguissa regala 3 punti al Napoli, Il Mattino apre stamattina: "Ci pensa Frank"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

"Ci pensa Frank": titola così Il Mattino oggi in prima pagina, riservando il consueto spazio alle vicende del Napoli. La firma di Anguissa per il gol che stende il Lecce e consolida il primato in classifica degli azzurri. Milinkovic, inoltre, para un rigore a Camarda. Oggi è attesa la risposta della Roma.

Conte a fine partita: "Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice. Il Lecce è una buona squadra, giocare in casa loro non è mai una passeggiata di salute. Giocare dopo una partita che ci ha portato via energie fisiche e nervose non era facile. Non dimentichiamo i risultati prima dell'Inter, le sconfitte con Torino e PSV. Siamo stati bravi a reggere botta, a fare una partita gagliarda, di spirito".

