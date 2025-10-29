Anguissa regala 3 punti al Napoli, Il Mattino apre stamattina: "Ci pensa Frank"
TUTTO mercato WEB
"Ci pensa Frank": titola così Il Mattino oggi in prima pagina, riservando il consueto spazio alle vicende del Napoli. La firma di Anguissa per il gol che stende il Lecce e consolida il primato in classifica degli azzurri. Milinkovic, inoltre, para un rigore a Camarda. Oggi è attesa la risposta della Roma.
Conte a fine partita: "Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice. Il Lecce è una buona squadra, giocare in casa loro non è mai una passeggiata di salute. Giocare dopo una partita che ci ha portato via energie fisiche e nervose non era facile. Non dimentichiamo i risultati prima dell'Inter, le sconfitte con Torino e PSV. Siamo stati bravi a reggere botta, a fare una partita gagliarda, di spirito".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"