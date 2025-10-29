Milan, solo 1-1 contro l'Atalanta. Leggo in prima pagina: "Un Diavolo bloccato"
In occasione della prima pagina odierna, l'edizione milanese di Leggo riserva uno spazio notevole alla tematica calcistica. Ecco, in questo senso, il titolo più importante: "Un Diavolo bloccato". Il Milan, impegnato in trasferta sul campo dell'Atalanta, non va oltre l'1-1: rossoneri subito in vantaggio, poi raggiunti prima dell'intervallo da Lookman.
Spazio anche alla Juventus, che ad inizio settimana ha esonerato il tecnico Igor Tudor e sta per sostituirlo. Ecco il titolo dedicato, in taglio alto, ai bianconeri: "Spalletti incontra Comolli: la Juve è sempre più vicina". Pronto un contratto fino a fine stagione, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"