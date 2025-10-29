Fiorentina, Pioli e la rivalsa sull'Inter per la seconda stella. Altrimenti sarà fiasco storico

Perso contro il "suo" Milan a San Siro, Stefano Pioli si ripresenta a San Siro da grande ex cuore rossonero e da allenatore della Fiorentina per affrontare l'Inter questa sera. Sfida per nulla comune visto che il tecnico parmigiano avrà il dente avvelenato per via della seconda stella vinta dai nerazzurri in faccia al Diavolo da lui allenato nel clamoroso derby in casa rossonera. Stracittadina decisa da Acerbi e Thuram per 2-1, con la rete della bandiera di Tomori il 22 aprile 2024.

Evitare danno e beffa

Tuttavia, il focus primario resta la Viola. Pioli attualmente è al penultimo posto in classifica, con soli 4 punti in 8 partite e senza alcuna vittoria finora. In caso di sconfitta oggi a Milano per la ciurma gigliata sarebbe ufficialmente il peggior inizio di stagione della Fiorentina, oltrepassando il record negativo del 1977/78 con Mazzone in panchina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto contro la Fiorentina

Un successo ribalterebbe completamente lo storico dei precedenti tra le due, tra l'altro: negli ultimi 9 incroci è arrivata solo una vittoria a San Siro contro l'Inter da parte della Viola, con 6 sconfitte e 2 pareggi rimanenti. Pioli intanto sta macchinando la formazione migliore da schierare al Meazza, specialmente in zona offensiva dove Kean e Gudmundsson sembrerebbero i prescelti per partire dal primo minuto.