La Juve ha scelto Spalletti. La Stampa in prima pagina: "L'annuncio dopo l'Udinese"

Decisione è presa. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di TMW, la firma di Luciano Spalletti sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Juventus è prevista nelle prossime ore. La Stampa stamane rivela quando verrà comunicata la sua nomina: "L'annuncio dopo l'Udinese", riporta in taglio alto e in prima pagina.

Nella mattinata di ieri, tra l'altro, proprio Spalletti si è espresso sulla panchina della Juventus, a margine della presentazione del nuovo spot di Montenegro in cui si riunisce idealmente con Totti: "Se devo dire qualcosa della Juventus lo dico volentieri e in favore di Tudor. Per quello che l'ho conosciuto è sembrata una persona seria, un uomo vero... Quando l'ho visto lavorare in campo e in panchina mi ha sempre dato l'impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cuore. Sei costretto a trovarti bene, sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace per quello che lui subisce adesso. Chi arriverà ora troverà una squadra allenata. Oggi sono la persona meno indicata a parlare di Juventus!".