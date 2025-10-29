Milan fermato con un'ottima prova, L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta si ritrova: 1-1"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con il seguente titolo riportato in prima pagina: "L'Atalanta si ritrova: 1-1". Ennesimo pareggio in questo inizio di stagione per la Dea, ma stavolta ottenuto contro una big come il Milan e al termine di una partita ben giocata. Importante il ritorno al gol di Lookman.

"Sono molto soddisfatto di quello che ho visto stasera: la squadra ha giocato bene", ha detto Juric in conferenza stampa. Le sue parole, poi, sull'attaccante nigeriano: "Stasera l'ho visto molto bene. Sta giocando sempre e sta trasmettendo una mentalità pazzesca durante la partita: non solo ha fatto goal, ma anche aiutato molto la squadra. Durante gli allenamenti s'impegna sempre al massimo, e in campo crea sempre qualche occasione".