Roma-Parma per agganciare Napoli e vetta. Il Romanista in prima pagina: "Gaspe diem"
Usa un gioco di parole Il Romanista per mandare un messaggio ai giallorossi, in vista della sfida casalinga di oggi all'Olimpico: "Gaspe diem", che meglio spiegato farebbe riferimento alla locuzione latina 'carpe diem', ossia cogli l'attimo. Gian Piero Gasperini non può lasciare punti per strada con i big match delle rivali che gli permetterebbero di portarsi a quota Napoli, in vetta alla classifica di Serie A, ma solo in caso di vittoria.
Intanto il Parma di Carlos Cuesta, atteso alle 18:30 all'Olimpico per il calcio d'inizio, ha fatto il pieno di fiducia contro il Como dopo aver sfiorato il trionfo ma strappato comunque un buon punto ai ragazzi di Fabregas (0-0).
