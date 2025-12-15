Genoa tutto cuore e grinta. Il Secolo XIX in prima pagina: "Contro l'Inter non basta"

"Genoa tutto cuore e grinta, ma contro l'Inter non basta". Titola così in prima pagina Il Secolo XIX, che si concentra sulla sconfitta subita dal Grifone al Ferraris. I rossoblu già dopo sei minuti si sono ritrovati sotto con il punteggio, complice il gol di Bisseck. Un vantaggio aumentato con la rete di Lautaro Martinez, che ha mandato il parziale sul 0-2. La reazione del Genoa, nonostante un primo tempo grintoso, è arrivata soltanto nel corso della ripresa.

Il Grifone infatti ha iniziato la seconda frazione con un piglio diverso, mostrando più intraprendenza e aggressività. Un'energia che a metà ripresa ha condotto al gol di Vitinha, bravo a sfruttare l'assist di Martin e insaccare l'1-2. La rete allora ha dato molta fiducia agli uomini di De Rossi, che nella parte finale del match hanno tentato di mettere alle corde l'Inter, mettendo in pratica un forcing alla ricerca del pari.

Sforzi vani per il Genoa, uscito comunque sconfitto dopo un secondo tempo di spessore. Si è così interrotta una striscia di cinque risultati utili consecutivi per i liguri, che in campionato non perdevano dal 29 ottobre contro la Cremonese. Il Genoa è rimasto a quota 14 ma punterà a rifarsi già contro l'Atalanta, attesa al Ferraris domenica sera alle 20.45. Una gara che arriva a pochi giorni di distanza da quella di Coppa Italia, dove il Grifone ha incassato un 4-0 contro la Dea.