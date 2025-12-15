Sorpasso Inter su Napoli e Milan, QS in prima pagina: "Urlo da vetta"

Bisseck-Lautaro, così il Genoa è stato abbattuto in casa sua per 2-1. Niente di meglio per i nerazzurri che hanno scavalcato in un colpo solo Napoli e Milan in classifica, dopo il passo falso degli azzurri di Conte e il mezzo scivolone dei rossoneri di Allegri. "Sorpasso Inter, urlo da vetta", il titolo adoperato dal Quotidiano Sportivo oggi in prima pagina.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato il match in conferenza stampa post-partita: "Gara perfetta? La perfezione non esiste. A me è piaciuta la prestazione in uno stadio difficile con una squadra in salute da quando è arrivato il nuovo allenatore. Abbiamo messo qualità e carattere, cosa fondamentale perché abbiamo alzato i giri del nostro lavoro anche dal punto di vista dell'agonismo. Abbiamo preso un gol che dovevamo evitare. C'era qualche rischio che non dovevamo prendere".

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha commentato quanto segue in conferenza stampa al termine del match: "Partiamo dalla fine: l'Inter ha meritato di vincere. Alla fine l'atmosfera ci ha portato a credere al pari. Siamo partiti bene ma poi abbiamo preso gol dopo sei minuti. In fase di pressione siamo andati bene. C'è stato un piccolo meccanismo da mettere a posto, evidentemente non sono stato io molto chiaro ma penso che la squadra abbia fatto una partita degna contro una squadra più forte di noi. Va dato merito a questi ragazzi di aver onorato quella bella cornice vista in questo stadio".