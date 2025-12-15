Trasferta a Roma per i lariani. La Provincia in prima pagina: "Como nun fa' lo stupido"
"Stasera la Roma di Gasp, Como nun fa' lo stupido". Titola così in prima pagina il quotidiano La Provincia, che si sofferma sull'impegno dei lariani. La formazione di Cesc Fabregas infatti questa sera sarà ospite della Roma all'Olimpico, dove alle 20.45 andrà in scena il posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Una gara che potrebbe valere anche come riscatto per il Como, reduce dal pesante 4-0 incassato a San Siro contro l'Inter.
I lombardi quindi vorranno ricominciare a far punti contro una Roma altrettanto vogliosa di rivincita, specialmente dopo le sconfitte subite all'Olimpico contro il Napoli e in casa del Cagliari. I giallorossi con un bottino pieno potrebbero riprendersi le zone alte della classifica, rilanciandosi in piena zona Scudetto. Allo stesso tempo, un successo nella Capitale consentirebbe al Como di agganciare proprio la Roma a quota 27 e arrivare al quarto posto.
Qualche assenza per Fabregas, che deve fare i conti con la squalifica di Perrone, ammonito contro l'Inter e costretto a saltare l'impegno successivo in quanto squalificato. Ancora in dubbio Sergi Roberto mentre tra gli infortunati figurano Morata e Goldaniga. Un solo diffidato in casa Como, visto che Diego Carlos in caso di giallo verrebbe costretto a saltare la trasferta di Lecce.
