Doppietta di Orban all'ultimo respiro. L'Arena in prima pagina: "L'Hellas sbanca Firenze"

"L'Hellas sbanca Firenze". Titola così in prima pagina il quotidiano L'Arena, che mette in risalto la vittoria conquistata dal Verona in casa della Fiorentina. Un successo fondamentale in ottica salvezza per gli scaligeri, trascinati dalla doppietta di Orban. L'attaccante a fine primo tempo ha aperto la gara del Franchi, mandando avanti i gialloblu. La Fiorentina però ha reagito nella ripresa, trovando il gol del pari con un autogol di Unai Nunez.

Il Verona tuttavia ha avuto la forza di passare a condurre in pieno recupero, complice il secondo gol di Orban messo a referto al novantatreesimo. Un vero e proprio colpo salvezza per la formazione di Paolo Zanetti, che con grinta e voglia è riuscita a conquistare la seconda vittoria di fila dopo quella della scorsa settimana ottenuta in casa dell'Atalanta.

Il Verona così è salito a quota 12 in classifica, distante due sole lunghezze dalla zona salvezza occupata da Genoa e Parma. L'Hellas proverà a chiudere il 2025 con un altro risultato positivo, anche se tornerà a giocare tra due settimane. Il Verona infatti il 28 dicembre sarà ospite del Milan nel match valido per la diciassettesima giornata, in programma a San Siro alle 12.30: un lunch match da onorare per i veneti, che inseguono con maggior ottimismo l'obiettivo della permanenza in Serie A.