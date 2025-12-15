Campionato pazzo, Il Messaggero titola: "Roma col Como per restare in corsa"

È successo di tutto nello sviluppo della 15esima giornata di Serie A. In sequenza, il Milan è stato riacciuffato dal Sassuolo a San Siro (2-2) mentre il Napoli è caduto male fuori casa contro l'Udinese. Invece, l'Inter ha piegato il Genoa (2-1) e scavalcato tutti per prendersi la vetta del campionato. Ma non è ancora finita. "Roma col Como per restare in corsa", titola in taglio alto e in prima pagina Il Messaggero.

Infatti, i giallorossi con un successo sui lariani accorcerebbero su Antonio Conte a -1 dal terzo posto, mentre Fabregas con una vittoria compierebbe un aggancio sensazionale ai capitolini. E al tempo stesso passerebbe oltre la Juventus, uscita vincente dal campo del Bologna con una rete di Cabal.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha presentato così la sfida in conferenza stampa alla vigilia: "È sicuramente una partita attesa, perché il Como rappresenta ormai una realtà e non una sorpresa, non solo per gli investimenti fatti, ma per la qualità dei giocatori e per la qualità di gioco con cui affronta le partite e si misura anche contro le migliori squadre. Indubbiamente è una delle realtà migliori. Vedere giocare il Como è sempre molto piacevole e credo che domani si vedranno due squadre che cercheranno di ottenere il massimo, senza troppi sotterfugi e cercando ognuna di fare la propria partita. È una gara non determinante, ma molto importante, perché incide anche sui valori della classifica, che è molto corta e racchiude diverse squadre, tra cui sicuramente il Como. È una partita di livello. Fabregas ha dato un’impronta importante al Como, non solo per la presenza di giovani talenti molto interessanti, ma anche per l’identità di gioco. Si tratta di una squadra che ricerca il risultato attraverso lo spettacolo e la capacità di giocare con alcune varianti, in particolare con gli esterni che giocano molto dentro al campo. È una squadra con diversi giocatori offensivi schierati, che prova sempre a esprimere quella che è anche la sua scuola spagnola, puntando molto sulla tecnica e sulla capacità di palleggio".