Domani c'è Napoli-Genoa, Il Secolo XIX: "Vieira e Conte in sella dopo un'estate calda"
Tempo di conferenza stampa ieri per Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa ha presentato la sfida di domani contro il Napoli al "Maradona" con l'obiettivo di rialzare la testa dopo il pesante ko interno contro la Lazio. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Vieira e Conte in sella dopo un'estate calda: 'A Napoli con più voglia di combattere'".
