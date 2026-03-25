Domani sera la sfida contro l'Irlanda del Nord, QS titola: "Italia, cuore da Mondiale"

Anche la prima pagina dell'edizione odierna di QS è dedicata alla Nazionale, attesa domani sera dalla semifinale d'andata del playoff che mette in palio la qualificazione al prossimo Mondiale: "Italia, cuore da Mondiale - titola il giornale nel suo titolo principale -. Playoff, domani l'Irlanda del Nord: la scossa di Gattuso".

Ieri Riccardo Calafiori ha presentato l'appuntamento parlando in conferenza stampa: "Preferisco concentrarmi più su di noi piuttosto che sull'avversario, dipende più da noi che dagli altri. Si parla tanto di Premier, ma la Champions è complicata anche per le squadre inglesi. Il calcio non è una scienza perfetta. La partita va preparata come se fosse una normale partita, dobbiamo restare leggeri. Sui piazzati a sfavore dobbiamo essere attenti, loro possono essere pericolosi. Nel calcio di oggi possono fare la differenza perché la linea è sottile.L'Irlanda del Nord? Si baserà molto sulla palla lunga. Loro appena hanno la possibilità cercano questo tipo di giocata, non dobbiamo subire questo tipo di giocata e fare attenzione sulle seconde palle".