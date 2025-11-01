Dovbyk cresce e segna. Corriere di Roma: "Dal Milan al Milan con la scuola di Gasp"
"Dal Milan al Milan. Dovbyk cresce e segna con la scuola di Gasp" scrive quest'oggi il Corriere di Roma in prima pagina. C'è il big match a San Siro tra Milan e Roma e Artem Dovbyk dopo il gol segnato al Parma può prenotare una maglia da titolare.
Dal Milan che lo aveva cercato in estate e aveva lavorato insieme alla Roma a un possibile scambio con Santiago Gimenez a sfidare i rossoneri da avversario e cercando di seguire i consigli del tecnico Gian Piero Gasperini che ha fatto brillare in carriera tantissimi centravanti.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
