Dovbyk cresce e segna. Corriere di Roma: "Dal Milan al Milan con la scuola di Gasp"

"Dal Milan al Milan. Dovbyk cresce e segna con la scuola di Gasp" scrive quest'oggi il Corriere di Roma in prima pagina. C'è il big match a San Siro tra Milan e Roma e Artem Dovbyk dopo il gol segnato al Parma può prenotare una maglia da titolare.

Dal Milan che lo aveva cercato in estate e aveva lavorato insieme alla Roma a un possibile scambio con Santiago Gimenez a sfidare i rossoneri da avversario e cercando di seguire i consigli del tecnico Gian Piero Gasperini che ha fatto brillare in carriera tantissimi centravanti.